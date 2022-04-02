https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781410064.html
МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией
МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией - РИА Новости, 02.04.2022
МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией
Ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией, заявил на брифинге глава Департамента Европы МИД КНР РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T05:43
2022-04-02T05:43
2022-04-02T10:07
россия
в мире
китай
мид кнр
ван лутун
санкции в отношении россии
украина
владимир путин
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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией, заявил на брифинге глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя итоги прошедшего накануне саммита лидеров Китая и ЕС.Он отметил, что Пекин не будет делать ничего преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные странами Запада против России.Дипломат обратил внимание на то, что и сами западные страны не полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией."Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто", — заявил он.По словам Ван Лутуна, занятость и уровень жизни в Китае зависят в том числе и от нормальной внешней торговли. Санкции же, считает он, могут нести риски для всего мира: для валют, торговли и финансов, могут поставить под угрозу цепочки поставок и производства, глобализацию и даже весь экономический порядок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам переводятся в рубли. Кроме того, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781406215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, китай, мид кнр, ван лутун, санкции в отношении россии, украина, владимир путин, пекин
05:43 02.04.2022 (обновлено: 10:07 02.04.2022)
МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией
Директор Департамента Европы МИД Китая Лутун: КНР не участвует в конфликте на Украине
ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией, заявил на брифинге глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя итоги прошедшего накануне саммита лидеров Китая и ЕС.
Он отметил, что Пекин не будет делать ничего преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные странами Запада против России.
"Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций <…> Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто", — сказал Ван Лутун.
Дипломат обратил внимание на то, что и сами западные страны не полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией.
"Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто", — заявил он.
По словам Ван Лутуна, занятость и уровень жизни в Китае зависят в том числе и от нормальной внешней торговли. Санкции же, считает он, могут нести риски для всего мира: для валют, торговли и финансов, могут поставить под угрозу цепочки поставок и производства, глобализацию и даже весь экономический порядок.
"Мы выступаем против односторонних санкций, и особенно против вторичных санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не основываются на международном праве <…> Украинский вопрос — это региональная проблема, но мировые лидеры и политики должны подумать о глобальных последствиях этого кризиса", — заключил дипломат.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам переводятся в рубли. Кроме того, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.