https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781410064.html

МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией

МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией - РИА Новости, 02.04.2022

МИД Китая: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с Россией

Ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией, заявил на брифинге глава Департамента Европы МИД КНР РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T05:43

2022-04-02T05:43

2022-04-02T10:07

россия

в мире

китай

мид кнр

ван лутун

санкции в отношении россии

украина

владимир путин

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией, заявил на брифинге глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя итоги прошедшего накануне саммита лидеров Китая и ЕС.Он отметил, что Пекин не будет делать ничего преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные странами Запада против России.Дипломат обратил внимание на то, что и сами западные страны не полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией."Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто", — заявил он.По словам Ван Лутуна, занятость и уровень жизни в Китае зависят в том числе и от нормальной внешней торговли. Санкции же, считает он, могут нести риски для всего мира: для валют, торговли и финансов, могут поставить под угрозу цепочки поставок и производства, глобализацию и даже весь экономический порядок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам переводятся в рубли. Кроме того, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781406215.html

https://ria.ru/20220402/storona-1781409829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, в мире, китай, мид кнр, ван лутун, санкции в отношении россии, украина, владимир путин, пекин