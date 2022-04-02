05:03 02.04.2022 (обновлено: 14:41 02.04.2022)
СМИ: США поспособствуют передаче Украине танков советского производства
NYT: США намерены способствовать передаче танков советского производства Украине
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Вашингтон и его союзники по НАТО намерены способствовать передаче Украине танков советского производства, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, США в ответ на просьбу Владимира Зеленского решили выступить в качестве посредника.
Процесс передачи должен начаться в ближайшее время, но собеседник газеты отказался говорить, сколько ожидается танков и из каких стран они поступят. Он отметил только, что эти боевые машины позволят ВСУ наносить артиллерийские удары на дальние расстояния по российским целям в Донбассе.
Если это произойдет, США впервые начнут участвовать в передаче танков, пишет издание.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.