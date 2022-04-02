https://ria.ru/20220402/suda-1781490761.html

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 02.04.2022

Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:04

2022-04-02T22:04

2022-04-02T22:04

в мире

россия

украина

киев

международная морская организация

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он рассказал, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о функционировании этого коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.Мизинцев также в очередной раз предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств."Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, киев, международная морская организация