Рейтинг@Mail.ru
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/suda-1781490761.html
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах - РИА Новости, 02.04.2022
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:04
2022-04-02T22:04
в мире
россия
украина
киев
международная морская организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781074555_0:314:3000:2002_1920x0_80_0_0_9d01541e2a553f4b76caf654d7ddcff7.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он рассказал, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о функционировании этого коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.Мизинцев также в очередной раз предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств."Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781074555_66:0:2735:2002_1920x0_80_0_0_a5484b4451f637a8485494f65eb21297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, международная морская организация
22:04 02.04.2022
 
Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

Минобороны: Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт
Торговый порт - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Он рассказал, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о функционировании этого коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
Мизинцев также в очередной раз предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
"Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
В миреРоссияУкраинаКиевМеждународная морская организация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала