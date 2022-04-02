Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
Минобороны: Украина блокирует более 60 иностранных судов в портах
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Он рассказал, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о функционировании этого коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
Мизинцев также в очередной раз предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
"Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
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