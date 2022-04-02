https://ria.ru/20220402/strakh-1781407913.html

Зеленский понадеялся, что "лидер великой державы" Байден не боится Путина

Зеленский понадеялся, что "лидер великой державы" Байден не боится Путина - РИА Новости, 02.04.2022

Зеленский понадеялся, что "лидер великой державы" Байден не боится Путина

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что надеется, что президент США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T03:07

2022-04-02T03:07

2022-04-02T03:07

в мире

владимир путин

сша

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владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что надеется, что президент США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится президента России Владимира Путина.Он сказал, что имеют место задержки в доставке военной "помощи" Украине.На вопрос, связывает ли он замедление поставок со страхами Байдена перед Путиным, он ответил: "Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы"."Надеюсь, этого не случится ни с каким президентом США, чтобы он боялся России", — добавил Зеленский.Его реплики приводились в переводе на английский язык.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 31 марта, с начала операции уничтожен 81% военных самолетов Украины (124 из 152), 75% танков и других бронированных машин (1815 из 2416), половина парка вертолетов (77 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, вашингтон