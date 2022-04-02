05:07 02.04.2022 (обновлено: 10:21 02.04.2022)
Китай не может повлиять на ситуацию на Украине, заявили в МИД КНР
Представитель МИД Китая Лутун: КНР не может повлиять на ситуацию на Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Департамента Европы МИД Китая Ван Лутун на брифинге в Министерстве иностранных дел КНР в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Департамента Европы МИД Китая Ван Лутун на брифинге в Министерстве иностранных дел КНР в Пекине
ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Пекин не может требовать от России завершения спецоперации а Украине, но выступает в поддержку прекращения огня, заявил на брифинге директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.
"Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс", — отметил Ван Лутун.
Он выразил мнение, что роль Китая в этом процессе не следует переоценивать.
"Потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России, и это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: "Вы должны прекратить эту войну" — и они ее прекратят", — добавил он.
Ван Лутун подчеркнул, что клюк к решению этого вопроса находится не в руках Китая, а в руках Вашингтона, Брюсселя и Москвы. По его словам, это вопрос европейской безопасности, поэтому решать его должны европейцы.
"Американцы всегда говорили, что не останутся в стороне от европейской безопасности, так что, возможно, они тоже могут что-то с этим сделать. Например, если американский президент позвонит президенту России и скажет, что НАТО не будет расширяться, что не будет развертывания стратегических вооружений, что Украина будет нейтральна, может, проблема будет решена", — отметил дипломат.
"Американцы всегда говорили, что не останутся в стороне от европейской безопасности, так что, возможно, они тоже могут что-то с этим сделать. Например, если американский президент позвонит президенту России и скажет, что НАТО не будет расширяться, что не будет развертывания стратегических вооружений, что Украина будет нейтральна, может, проблема будет решена", — отметил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.