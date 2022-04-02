https://ria.ru/20220402/storona-1781409829.html

Китай не может повлиять на ситуацию на Украине, заявили в МИД КНР

Китай не может повлиять на ситуацию на Украине, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.04.2022

Китай не может повлиять на ситуацию на Украине, заявили в МИД КНР

Пекин не может требовать от России завершения спецоперации а Украине, но выступает в поддержку прекращения огня, заявил на брифинге директор департамента Европы РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T05:07

2022-04-02T05:07

2022-04-02T10:21

в мире

россия

китай

пекин

мид кнр

украина

ван лутун

владимир путин

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Пекин не может требовать от России завершения спецоперации а Украине, но выступает в поддержку прекращения огня, заявил на брифинге директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.Он выразил мнение, что роль Китая в этом процессе не следует переоценивать."Потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России, и это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: "Вы должны прекратить эту войну" — и они ее прекратят", — добавил он.Ван Лутун подчеркнул, что клюк к решению этого вопроса находится не в руках Китая, а в руках Вашингтона, Брюсселя и Москвы. По его словам, это вопрос европейской безопасности, поэтому решать его должны европейцы."Американцы всегда говорили, что не останутся в стороне от европейской безопасности, так что, возможно, они тоже могут что-то с этим сделать. Например, если американский президент позвонит президенту России и скажет, что НАТО не будет расширяться, что не будет развертывания стратегических вооружений, что Украина будет нейтральна, может, проблема будет решена", — отметил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220402/podderzhka-1781406953.html

россия

китай

пекин

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, китай, пекин, мид кнр, украина, ван лутун, владимир путин