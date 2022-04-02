Харрис заявила, что США не заинтересованы в смене власти в России
Вице-президент Камалла Харрис заявила, что США не заинтересованы в смене власти в России
© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис через неделю после высказывания президента Джо Байдена о российском руководстве вслед за другими американскими чиновниками заявила, что США "не заинтересованы в смене" власти в РФ и это не является политикой Вашингтона.
Завершая визит в Европу речью в Варшаве на прошлой неделе, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.
"Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене... (власти - ред.), и это не наша политика. Точка", - заявила вице-президент на вопрос ведущей телеканала MSNBC, может ли Харрис высказать свое мнение по поводу того, "следует ли Путину остаться".
Ранее Байден пожаловался на неверную интерпретацию его высказываний в последние дни. У президента США спросили о его высказываниях последних дней, в частности, о военных США и Украине, о химическом оружии, а также о смене власти в РФ. Байден заявил, что во всех трех случаях имело место неверная интерпретация его слов: он не имел в виду перемену политики США в вопросе смены власти в РФ, не говорил, что американские военные отправятся на Украину, не угрожал ответить химоружием в случае его применения на Украине.