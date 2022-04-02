https://ria.ru/20220402/spetsoperatsiya-1781417124.html
Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды
Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды - РИА Новости, 02.04.2022
Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды
В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:59
2022-04-02T08:59
2022-04-02T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
киевская область
воздушно-десантные войска россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."В Киевской области в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Согласно видео Минобороны, десантники были награждены "Орденами Мужества" и "Медалями за отвагу". Один из военных получил "Георгиевский крест IV степени".Как рассказал один из награжденных десантников Николай, он с товарищами вынес под обстрелом снайперов раненого командира взвода, сам при этом был ранен в ногу, но от эвакуации отказался."Под обстрелом мы находились около 1,5 часов. Там уже подступили роты, мы вступили во взаимодействие. Враг действовал очень грамотно, они нас запустили в глубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже", - уточнил военнослужащий ВДВ.Другой десантник по имени Дмитрий сообщил, что в ходе выполнения задач продвинулись глубоко в тыл врага и нарвались на танковую засаду."В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все военнослужащие моего подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу. Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчиненных", - сказал он.
https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html
киевская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781418687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d34ffd8199cbdb2fa54e9e6e4714479.jpg
Награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач
В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В Киевской области в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
2022-04-02T08:59
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киевская область, воздушно-десантные войска россии, признание днр и лнр в россии
08:59 02.04.2022 (обновлено: 09:24 02.04.2022)
Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды
Минобороны: российским десантникам, отличившимся в ходе спецоперации, вручили госнаграды
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В Киевской области
в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Согласно видео Минобороны, десантники были награждены "Орденами Мужества" и "Медалями за отвагу". Один из военных получил "Георгиевский крест IV степени".
Как рассказал один из награжденных десантников Николай, он с товарищами вынес под обстрелом снайперов раненого командира взвода, сам при этом был ранен в ногу, но от эвакуации отказался.
"Под обстрелом мы находились около 1,5 часов. Там уже подступили роты, мы вступили во взаимодействие. Враг действовал очень грамотно, они нас запустили в глубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже", - уточнил военнослужащий ВДВ
.
Другой десантник по имени Дмитрий сообщил, что в ходе выполнения задач продвинулись глубоко в тыл врага и нарвались на танковую засаду.
"В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все военнослужащие моего подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу. Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчиненных", - сказал он.