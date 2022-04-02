https://ria.ru/20220402/spetsoperatsiya-1781417124.html

Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды

Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды - РИА Новости, 02.04.2022

Отличившимся в ходе спецоперации десантникам вручили госнаграды

В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:59

2022-04-02T08:59

2022-04-02T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

киевская область

воздушно-десантные войска россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."В Киевской области в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Согласно видео Минобороны, десантники были награждены "Орденами Мужества" и "Медалями за отвагу". Один из военных получил "Георгиевский крест IV степени".Как рассказал один из награжденных десантников Николай, он с товарищами вынес под обстрелом снайперов раненого командира взвода, сам при этом был ранен в ногу, но от эвакуации отказался."Под обстрелом мы находились около 1,5 часов. Там уже подступили роты, мы вступили во взаимодействие. Враг действовал очень грамотно, они нас запустили в глубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже", - уточнил военнослужащий ВДВ.Другой десантник по имени Дмитрий сообщил, что в ходе выполнения задач продвинулись глубоко в тыл врага и нарвались на танковую засаду."В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все военнослужащие моего подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу. Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчиненных", - сказал он.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

киевская область

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач В Киевской области вручены госнаграды десантникам РФ, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. "В Киевской области в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве. 2022-04-02T08:59 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, киевская область, воздушно-десантные войска россии, признание днр и лнр в россии