https://ria.ru/20220402/soyuz-1781441369.html

В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным

В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным - РИА Новости, 02.04.2022

В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным

День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:37

2022-04-02T12:37

2022-04-02T12:37

союзное государство

валентина матвиенко

здоровье - общество

союзное государство

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое решение, само предложение очень хорошее, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. В своем поздравлении спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что день единения народов двух стран достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий.Цеков выразил надежду, что "в этом году будет принято такое решение и со следующего года День единения народов РФ и Белоруссии будет не только праздничным, но и нерабочим днем".Сенатор полагает, что этот вопрос может обсуждаться на уровне Союзного парламента. Для принятия окончательного решения нужно вносить изменения в законодательство РФ о нерабочих и праздничных днях, пояснил он.

https://ria.ru/20220402/matvienko-1781420378.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

валентина матвиенко, здоровье - общество, союзное государство