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В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным
В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным - РИА Новости, 02.04.2022
В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным
День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:37
2022-04-02T12:37
2022-04-02T12:37
союзное государство
валентина матвиенко
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое решение, само предложение очень хорошее, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. В своем поздравлении спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что день единения народов двух стран достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий.Цеков выразил надежду, что "в этом году будет принято такое решение и со следующего года День единения народов РФ и Белоруссии будет не только праздничным, но и нерабочим днем".Сенатор полагает, что этот вопрос может обсуждаться на уровне Союзного парламента. Для принятия окончательного решения нужно вносить изменения в законодательство РФ о нерабочих и праздничных днях, пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, здоровье - общество, союзное государство
В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным
В Совфеде допустили, что День единения народов может стать выходным в 2023 году
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое решение, само предложение очень хорошее, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
День единения народов России
и Белоруссии
- праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. В своем поздравлении спикер Совфеда Валентина Матвиенко
высказала мнение, что день единения народов двух стран достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий.
"Очень хорошее предложение. Когда праздник становится нерабочим днем, люди больше думают о нем, о его содержании", - сказал политик.
Цеков выразил надежду, что "в этом году будет принято такое решение и со следующего года День единения народов РФ и Белоруссии будет не только праздничным, но и нерабочим днем".
Сенатор полагает, что этот вопрос может обсуждаться на уровне Союзного парламента. Для принятия окончательного решения нужно вносить изменения в законодательство РФ о нерабочих и праздничных днях, пояснил он.