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Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой - РИА Новости, 02.04.2022
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Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой - РИА Новости, 02.04.2022
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой
Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:29
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россия
александра яковлева
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совет федерации рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин.Яковлева, сыгравшая в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни."Есть такие люди, они как член семьи, они всегда были в нашем доме. Своими работами стали нам очень близки. Когда они рядом, вроде бы так и должно быть, а когда они уходят – невосполнимая пустота", - сказал Башкин.Он отметил, что Яковлева была не только талантливой актрисой, она реализовала себя на административном направлении, работала в РЖД. "За что она ни бралась, все получалось у нее отлично", - отметил политик.
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россия, александра яковлева, александр башкин, совет федерации рф, ржд
11:29 02.04.2022 (обновлено: 11:30 02.04.2022)
 
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой

Сенатор Башкин: работы Александры Яковлевой любимы и близки зрителям

© Одесская киностудия 1982Александра Яковлева в фильме "Чародеи"
Александра Яковлева в фильме Чародеи
© Одесская киностудия 1982
Александра Яковлева в фильме "Чародеи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин.
Яковлева, сыгравшая в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
Актриса Александра Яковлева - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 22:29Культура
Умерла актриса Александра Яковлева
"Есть такие люди, они как член семьи, они всегда были в нашем доме. Своими работами стали нам очень близки. Когда они рядом, вроде бы так и должно быть, а когда они уходят – невосполнимая пустота", - сказал Башкин.
Он отметил, что Яковлева была не только талантливой актрисой, она реализовала себя на административном направлении, работала в РЖД. "За что она ни бралась, все получалось у нее отлично", - отметил политик.
 
РоссияАлександра ЯковлеваАлександр БашкинСовет Федерации РФРЖД
 
 
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