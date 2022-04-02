https://ria.ru/20220402/soboleznovaniya-1781434292.html
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой - РИА Новости, 02.04.2022
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой
Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:29
2022-04-02T11:29
2022-04-02T11:30
россия
александра яковлева
александр башкин
совет федерации рф
ржд
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин.Яковлева, сыгравшая в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни."Есть такие люди, они как член семьи, они всегда были в нашем доме. Своими работами стали нам очень близки. Когда они рядом, вроде бы так и должно быть, а когда они уходят – невосполнимая пустота", - сказал Башкин.Он отметил, что Яковлева была не только талантливой актрисой, она реализовала себя на административном направлении, работала в РЖД. "За что она ни бралась, все получалось у нее отлично", - отметил политик.
https://ria.ru/20220401/yakovleva-1781395614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александра яковлева, александр башкин, совет федерации рф, ржд
11:29 02.04.2022 (обновлено: 11:30 02.04.2022)
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой
Сенатор Башкин: работы Александры Яковлевой любимы и близки зрителям
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин.
Яковлева, сыгравшая в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
"Есть такие люди, они как член семьи, они всегда были в нашем доме. Своими работами стали нам очень близки. Когда они рядом, вроде бы так и должно быть, а когда они уходят – невосполнимая пустота", - сказал Башкин.
Он отметил, что Яковлева
была не только талантливой актрисой, она реализовала себя на административном направлении, работала в РЖД
. "За что она ни бралась, все получалось у нее отлично", - отметил политик.