https://ria.ru/20220402/soboleznovaniya-1781434292.html

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой - РИА Новости, 02.04.2022

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти актрисы Александры Яковлевой

Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:29

2022-04-02T11:29

2022-04-02T11:30

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александра яковлева

александр башкин

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева была как член семьи для многих россиян, ее работы любимы и близки зрителям, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Башкин.Яковлева, сыгравшая в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни."Есть такие люди, они как член семьи, они всегда были в нашем доме. Своими работами стали нам очень близки. Когда они рядом, вроде бы так и должно быть, а когда они уходят – невосполнимая пустота", - сказал Башкин.Он отметил, что Яковлева была не только талантливой актрисой, она реализовала себя на административном направлении, работала в РЖД. "За что она ни бралась, все получалось у нее отлично", - отметил политик.

https://ria.ru/20220401/yakovleva-1781395614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александра яковлева, александр башкин, совет федерации рф, ржд