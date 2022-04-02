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СМИ: Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США
СМИ: Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США - РИА Новости, 02.04.2022
СМИ: Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США
Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после того, как ударил на церемонии вручения "Оскара" ведущего Криса Рока, сообщает... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:21
2022-04-02T02:21
2022-04-02T10:52
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после того, как ударил на церемонии вручения "Оскара" ведущего Криса Рока, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление актера.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке жены Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу."Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными... Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук", — приводит издание заявление Смита.Смит заявил, что обидел самого Рока, а также "его семью", всех, кто присутствовал на церемонии, и публику во всем мире, наблюдавшую за награждением. "Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце", — сказал актер.Он заявил, что готов принять все последствия своего поведения.Ранее Американская киноакадемия заявила, что начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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уилл смит, сша, оскар (премия), в мире, вашингтон, новости культуры
02:21 02.04.2022 (обновлено: 10:52 02.04.2022)
СМИ: Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США
Deadline: актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости.
Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после того, как ударил на церемонии вручения "Оскара" ведущего Криса Рока, сообщает издание Deadline
со ссылкой на заявление актера.
Уилл Смит
на 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США
вступился за честь супруги. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке жены Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.
"Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными... Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук", — приводит издание заявление Смита.
Смит заявил, что обидел самого Рока, а также "его семью", всех, кто присутствовал на церемонии, и публику во всем мире, наблюдавшую за награждением. "Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце", — сказал актер.
Он заявил, что готов принять все последствия своего поведения.
Ранее Американская киноакадемия заявила, что начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.