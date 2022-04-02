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СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
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СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:42
2022-04-02T22:42
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР, в результате чего погибли мирные граждане и были повреждены дома и хозяйственные строения.Отмечается, что в результате обстрелов Мариуполя погибли 14 человек, ранены 13 человек. В больнице ДНР скончался мирный житель, раненный в результате обстрелов Мариуполя 31 марта. Также установлены факты гибели в результате прицельного обстрела 30 марта с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Кировском районе Донецка двух мирных жителей. В больницы ДНР за медицинской помощью обратились восемь мирных жителей с 10 по 28 марта также в результате обстрелов Мариуполя.Также сообщается, что в этот же период при тех же обстоятельствах были обстреляны территории ЛНР, а именно город Первомайск и населенный пункт Донецкий Кировского района. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные строения и линии электропередачи."Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, украина
22:42 02.04.2022
 
СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
По данным СК, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР, в результате чего погибли мирные граждане и были повреждены дома и хозяйственные строения.
Отмечается, что в результате обстрелов Мариуполя погибли 14 человек, ранены 13 человек. В больнице ДНР скончался мирный житель, раненный в результате обстрелов Мариуполя 31 марта. Также установлены факты гибели в результате прицельного обстрела 30 марта с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Кировском районе Донецка двух мирных жителей. В больницы ДНР за медицинской помощью обратились восемь мирных жителей с 10 по 28 марта также в результате обстрелов Мариуполя.
Также сообщается, что в этот же период при тех же обстоятельствах были обстреляны территории ЛНР, а именно город Первомайск и населенный пункт Донецкий Кировского района. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные строения и линии электропередачи.
"Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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