https://ria.ru/20220402/sk-1781494302.html

СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022

СК возбудил два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:42

2022-04-02T22:42

2022-04-02T22:42

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР, в результате чего погибли мирные граждане и были повреждены дома и хозяйственные строения.Отмечается, что в результате обстрелов Мариуполя погибли 14 человек, ранены 13 человек. В больнице ДНР скончался мирный житель, раненный в результате обстрелов Мариуполя 31 марта. Также установлены факты гибели в результате прицельного обстрела 30 марта с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Кировском районе Донецка двух мирных жителей. В больницы ДНР за медицинской помощью обратились восемь мирных жителей с 10 по 28 марта также в результате обстрелов Мариуполя.Также сообщается, что в этот же период при тех же обстоятельствах были обстреляны территории ЛНР, а именно город Первомайск и населенный пункт Донецкий Кировского района. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные строения и линии электропередачи."Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы украины, украина