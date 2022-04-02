https://ria.ru/20220402/shturm-1781459579.html

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе - РИА Новости, 02.04.2022

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:57

2022-04-02T15:57

2022-04-02T17:26

рамзан кадыров

мариуполь

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов.Вчера он рассказал, что дал засевшим на "Азовстали" в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться."Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.Он добавил, что задача сложная, но выполнимая."За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим!" — написал он.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220402/lnr-1781462654.html

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

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мариуполь

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Штурм завода в Мариуполе отрядом чеченского спецназа Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. Вчера он рассказал, что дал засевшим на "Азовстали" в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться. 2022-04-02T15:57 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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рамзан кадыров, мариуполь, в мире