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Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера" - РИА Новости, 02.04.2022
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Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"
Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера" - РИА Новости, 02.04.2022
Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"
Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:15
2022-04-02T20:20
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
полтавская область
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате нанесенного &lt;...&gt; 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран", — сказал Конашенков.Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты."В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", — добавил Конашенков.Представитель Минобороны рассказал, что подразделения ЛНР развивают наступление на позиции 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское."Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", — отметил он.Конашенков также назвал общие потери украинской стороны в технике за все время спецоперации:Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html
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Кадры удара "Искандером" по штабу обороны в Харькове
Удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, где уничтожено более 100 украинских националистов и наемников из западных стран
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россия, в мире, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, полтавская область
19:15 02.04.2022 (обновлено: 20:20 02.04.2022)
 
Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"

Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 националистов и наемников в Харькове

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате нанесенного <...> 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран", — сказал Конашенков.
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Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", — добавил Конашенков.
Представитель Минобороны рассказал, что подразделения ЛНР развивают наступление на позиции 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское.
"Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", — отметил он.
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Конашенков также назвал общие потери украинской стороны в технике за все время спецоперации:
  • 125 самолетов;
  • 88 вертолетов;
  • 381 беспилотный летательный аппарат;
  • 1888 танков и и других бронированных машин;
  • 205 установок реактивных систем залпового огня;
  • 793 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреХарьковДонбассВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРПолтавская область
 
 
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