https://ria.ru/20220402/shtab-1781477622.html

Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"

Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера" - РИА Новости, 02.04.2022

Российская армия уничтожила штаб обороны ВСУ в Харькове ударом "Искандера"

Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:15

2022-04-02T19:15

2022-04-02T20:20

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате нанесенного <...> 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран", — сказал Конашенков.Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты."В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", — добавил Конашенков.Представитель Минобороны рассказал, что подразделения ЛНР развивают наступление на позиции 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское."Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", — отметил он.Конашенков также назвал общие потери украинской стороны в технике за все время спецоперации:Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара "Искандером" по штабу обороны в Харькове Удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, где уничтожено более 100 украинских националистов и наемников из западных стран 2022-04-02T19:15 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, полтавская область