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Шольца освистали на митинге в Эссене - РИА Новости, 02.04.2022
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Шольца освистали на митинге в Эссене
Шольца освистали на митинге в Эссене - РИА Новости, 02.04.2022
Шольца освистали на митинге в Эссене
Немецкий канцлер ФРГ Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики во время своего выступления в Эссене, сообщило в издание Kölnische Rundschau. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:21
2022-04-02T23:08
в мире
украина
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 2 апр — РИА Новости. Немецкий канцлер ФРГ Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики во время своего выступления в Эссене, сообщило в издание Kölnische Rundschau.Глава правительства Германии выступал на митинге в городе Эссен, приуроченном к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.На видео, появившемся в соцсетях, видно, как группа людей в последних рядах толпы делает выкрики и свистит во время выступления Шольца, в частности, на словах канцлера о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в здравоохранении "на протяжении всей пандемии коронавируса".В этот момент шум группы протестующих, которых издание называет "предполагаемыми ковид-диссидентами", стали громче, на что Шольц посоветовал им "спокойно кричать", потому что "это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины — чтобы можно было без страха сказать свое мнение"."Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит", — добавил канцлер.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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в мире, украина, германия, олаф шольц
22:21 02.04.2022 (обновлено: 23:08 02.04.2022)
 
Шольца освистали на митинге в Эссене

Канцлер ФРГ Шольц эмоционально отреагировал на свист во время своего выступления

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 2 апр — РИА Новости. Немецкий канцлер ФРГ Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики во время своего выступления в Эссене, сообщило в издание Kölnische Rundschau.
Глава правительства Германии выступал на митинге в городе Эссен, приуроченном к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, как группа людей в последних рядах толпы делает выкрики и свистит во время выступления Шольца, в частности, на словах канцлера о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в здравоохранении "на протяжении всей пандемии коронавируса".
В этот момент шум группы протестующих, которых издание называет "предполагаемыми ковид-диссидентами", стали громче, на что Шольц посоветовал им "спокойно кричать", потому что "это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины — чтобы можно было без страха сказать свое мнение".
"Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит", — добавил канцлер.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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