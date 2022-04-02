https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781486174.html

Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию - РИА Новости, 02.04.2022

Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:58

2022-04-02T20:58

2022-04-02T21:33

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экономика

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

белоруссия

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.Западные санкции способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние", - сказал Песков."Поэтому нет худа без добра", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, белоруссия