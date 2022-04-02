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Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию - РИА Новости, 02.04.2022
Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:58
2022-04-02T21:33
в мире
экономика
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
белоруссия
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.Западные санкции способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние", - сказал Песков."Поэтому нет худа без добра", - добавил Песков.
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в мире, экономика, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, белоруссия
20:58 02.04.2022 (обновлено: 21:33 02.04.2022)
 
Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Пресс-секретарь Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".
Песков также отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.
Западные санкции способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние", - сказал Песков.
"Поэтому нет худа без добра", - добавил Песков.
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