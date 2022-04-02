20:58 02.04.2022 (обновлено: 21:33 02.04.2022)
Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Пресс-секретарь Песков заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Москву, но это заставляет крутиться и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".
Песков также отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.
Западные санкции способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние", - сказал Песков.
"Поэтому нет худа без добра", - добавил Песков.