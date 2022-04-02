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Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка - РИА Новости, 02.04.2022
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Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка - РИА Новости, 02.04.2022
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка
В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:06
2022-04-02T16:06
экономика
россия
украина
польша
совет министров польши
санкции
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля."Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась к уровню до начала агрессии на территорию Украины", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.По мнению Мюллера, действия российского руководства "оказываются эффективными, потому что ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков".Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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россия
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экономика, россия, украина, польша, совет министров польши, санкции
16:06 02.04.2022
 
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка

В правительстве Польши назвали действия Путина по стабилизации рынка эффективными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль на фоне Кремля
Российский рубль на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский рубль на фоне Кремля. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля.
"Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась к уровню до начала агрессии на территорию Украины", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными", - отметил он.
По мнению Мюллера, действия российского руководства "оказываются эффективными, потому что ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков".
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
13:19
Санкции против России не работают, признал премьер Польши
 
ЭкономикаРоссияУкраинаПольшаСовет министров ПольшиСанкции
 
 
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