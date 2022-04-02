https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781461063.html
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка - РИА Новости, 02.04.2022
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка
В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:06
2022-04-02T16:06
2022-04-02T16:06
экономика
россия
украина
польша
совет министров польши
санкции
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля."Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась к уровню до начала агрессии на территорию Украины", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.По мнению Мюллера, действия российского руководства "оказываются эффективными, потому что ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков".Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, польша, совет министров польши, санкции
Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка
В правительстве Польши назвали действия Путина по стабилизации рынка эффективными
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля.
"Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась к уровню до начала агрессии на территорию Украины", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными", - отметил он.
По мнению Мюллера, действия российского руководства "оказываются эффективными, потому что ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков".
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине
ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией
, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.