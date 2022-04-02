https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781461063.html

Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка

Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка - РИА Новости, 02.04.2022

Варшава признала эффективность действий Москвы по стабилизации рынка

В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:06

2022-04-02T16:06

2022-04-02T16:06

экономика

россия

украина

польша

совет министров польши

санкции

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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. В правительстве Польши признали эффективность действий руководства России по укреплению курса рубля."Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась к уровню до начала агрессии на территорию Украины", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.По мнению Мюллера, действия российского руководства "оказываются эффективными, потому что ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков".Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

россия

украина

польша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, польша, совет министров польши, санкции