https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781459050.html
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций - РИА Новости, 02.04.2022
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций
Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:49
2022-04-02T15:49
2022-04-02T15:49
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС "реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией"."Второй постулат - отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов", - добавил Мюллер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросовет, еврокомиссия, россия, матеуш моравецкий, польша, украина
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций
Премьер Польши Моравецкий предложил Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций