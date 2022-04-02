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Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций - РИА Новости, 02.04.2022
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Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций - РИА Новости, 02.04.2022
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций
Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:49
2022-04-02T15:49
в мире
евросовет
еврокомиссия
россия
матеуш моравецкий
польша
украина
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС "реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией"."Второй постулат - отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов", - добавил Мюллер.
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в мире, евросовет, еврокомиссия, россия, матеуш моравецкий, польша, украина
15:49 02.04.2022
 
Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций

Премьер Польши Моравецкий предложил Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Премьер Матеуш Моравецкий вчера направил главе Еврокомиссии новый призыв, письмо, которое будет передано Евросовету, касающееся новых санкций", - рассказал Мюллер.
Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС "реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией".
"Второй постулат - отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов", - добавил Мюллер.
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В миреЕвросоветЕврокомиссияРоссияМатеуш МоравецкийПольшаУкраина
 
 
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