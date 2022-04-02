https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781459050.html

Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций

Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций - РИА Новости, 02.04.2022

Польша предложила Еврокомиссии новый перечень антироссийских санкций

Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:49

2022-04-02T15:49

2022-04-02T15:49

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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС "реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией"."Второй постулат - отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов", - добавил Мюллер.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросовет, еврокомиссия, россия, матеуш моравецкий, польша, украина