https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781449373.html

ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора

ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 02.04.2022

ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:04

2022-04-02T14:04

2022-04-02T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

евросоюз

россия

санкции

природный газ

сша

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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются."Мы работаем над дальнейшими пакетами санкций. Для ясности, в настоящее время они не включают энергетический сектор. Прежде всего мы работаем над тем, чтобы попытаться ограничить возможности обходить эти санкции", - заявил он журналистам на форуме, организованном консалтинговой группой European House – Ambrosetti. Видео общения с журналистами опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, санкции, природный газ, сша