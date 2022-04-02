ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора
Еврокомиссар Джентилони: ЕК не планирует санкции против энергетического сектора России
Паоло Джентилони. Архивное фото
РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются.
"Мы работаем над дальнейшими пакетами санкций. Для ясности, в настоящее время они не включают энергетический сектор. Прежде всего мы работаем над тем, чтобы попытаться ограничить возможности обходить эти санкции", - заявил он журналистам на форуме, организованном консалтинговой группой European House – Ambrosetti. Видео общения с журналистами опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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