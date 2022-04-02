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ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 02.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781449373.html
ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора
ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 02.04.2022
ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора
Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:04
2022-04-02T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
евросоюз
россия
санкции
природный газ
сша
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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются."Мы работаем над дальнейшими пакетами санкций. Для ясности, в настоящее время они не включают энергетический сектор. Прежде всего мы работаем над тем, чтобы попытаться ограничить возможности обходить эти санкции", - заявил он журналистам на форуме, организованном консалтинговой группой European House – Ambrosetti. Видео общения с журналистами опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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экономика, евросоюз, россия, санкции, природный газ, сша
14:04 02.04.2022
 
ЕК не планирует вводить санкции против российского энергетического сектора

Еврокомиссар Джентилони: ЕК не планирует санкции против энергетического сектора России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПаоло Джентилони
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Паоло Джентилони. Архивное фото
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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони подтвердил, что санкции против российского энергетического сектора не планируются.
"Мы работаем над дальнейшими пакетами санкций. Для ясности, в настоящее время они не включают энергетический сектор. Прежде всего мы работаем над тем, чтобы попытаться ограничить возможности обходить эти санкции", - заявил он журналистам на форуме, организованном консалтинговой группой European House – Ambrosetti. Видео общения с журналистами опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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