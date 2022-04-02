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В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен - РИА Новости, 02.04.2022
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В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен
В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен - РИА Новости, 02.04.2022
В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен
Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:26
2022-04-02T16:59
цены на нефть
манчестер
лондон
ливерпуль
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
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ЛОНДОН, 2 апр – РИА Новости. Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы.Акции планируются в 25 крупнейших городах страны, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере.В Британии на фоне резкого роста цен на газ годовая инфляция достигла рекордного за последние 30 лет уровня.Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Так, по решению энергорегулятора, расходы на энергию для британских потребителей вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html
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цены на нефть, манчестер, лондон, ливерпуль, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире
13:26 02.04.2022 (обновлено: 16:59 02.04.2022)
 
В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

По всей Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании
Посольство Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЛОНДОН, 2 апр – РИА Новости. Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы.
"Общественное возмущение резким ростом стоимости жизни увеличивается и наш ответ набирает обороны. Настало время для всех нас объединиться и построить наше коллективное сопротивление. Сейчас самое время выйти на улицы и послать четкий сигнал правительству, что мы отказываемся платить за их кризис", - говорится в сообщении на сайте движения.
Акции планируются в 25 крупнейших городах страны, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере.
В Британии на фоне резкого роста цен на газ годовая инфляция достигла рекордного за последние 30 лет уровня.
Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Так, по решению энергорегулятора, расходы на энергию для британских потребителей вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.
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На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.
По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.
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