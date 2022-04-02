https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781446172.html

В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен - РИА Новости, 02.04.2022

В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:26

2022-04-02T13:26

2022-04-02T16:59

цены на нефть

манчестер

лондон

ливерпуль

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100025/52/1000255226_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ec18e7406bc89f3df558db839b37605b.jpg

ЛОНДОН, 2 апр – РИА Новости. Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы.Акции планируются в 25 крупнейших городах страны, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере.В Британии на фоне резкого роста цен на газ годовая инфляция достигла рекордного за последние 30 лет уровня.Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Так, по решению энергорегулятора, расходы на энергию для британских потребителей вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html

https://ria.ru/20220331/promyshlennost-1780984871.html

манчестер

лондон

ливерпуль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, манчестер, лондон, ливерпуль, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире