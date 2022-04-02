https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

Санкции против России не работают, признал премьер Польши

Санкции против России не работают, признал премьер Польши - РИА Новости, 02.04.2022

Санкции против России не работают, признал премьер Польши

Западные санкции против России не работают, заявил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его словам, это доказывает курс рубля, который вернулся РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:19

2022-04-02T13:19

2022-04-02T14:12

польша

санкции в отношении россии

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 2 апр — РИА Новости. Западные санкции против России не работают, заявил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его словам, это доказывает курс рубля, который вернулся к тому значению, что было перед началом военной спецоперации на Украине."Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран. — Прим. ред.) желали", — сделал вывод Моравецкий.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

польша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, санкции в отношении россии, матеуш моравецкий