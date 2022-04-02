https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781430451.html

Главы НАСА, ЕКА и ККА ответили "Роскосмосу", что не будут снимать санкции

Главы НАСА, ЕКА и ККА ответили "Роскосмосу", что не будут снимать санкции - РИА Новости, 02.04.2022

Главы НАСА, ЕКА и ККА ответили "Роскосмосу", что не будут снимать санкции

Главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств ответили "Роскосмосу", они считают, что санкции не вредят сотрудничеству по Международной космической РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:57

2022-04-02T10:57

2022-04-02T11:26

космос - риа наука

сша

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украина

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств ответили "Роскосмосу", они считают, что санкции не вредят сотрудничеству по Международной космической станции, либо вовсе не хотят заниматься вопросом их снятия, написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."Глава НАСА сенатор (Билл) Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Американский и канадский ответ написаны практически под копирку", — сказал он.Он рассказал, что глава НАСА выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс". В то же время глава ЕКА Йозеф Ашбахер, по словам Рогозина, "выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает" и перенаправил обращение странам ЕС."То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет", — написал Рогозин.Он пояснил, что из писем понятна позиция партнеров России по МКС — санкции сняты не будут, но там, где надо, они не будут работать."При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут", — добавил гендиректор "Роскосмоса".Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781427187.html

https://ria.ru/20220402/mks-1781431675.html

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, россия, наса, украина, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос, санкции