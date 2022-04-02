10:57 02.04.2022 (обновлено: 11:26 02.04.2022)
Главы НАСА, ЕКА и ККА ответили "Роскосмосу", что не будут снимать санкции
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств ответили "Роскосмосу", они считают, что санкции не вредят сотрудничеству по Международной космической станции, либо вовсе не хотят заниматься вопросом их снятия, написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"Глава НАСА сенатор (Билл) Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Американский и канадский ответ написаны практически под копирку", — сказал он.
Он рассказал, что глава НАСА выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс". В то же время глава ЕКА Йозеф Ашбахер, по словам Рогозина, "выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает" и перенаправил обращение странам ЕС.
"То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет", — написал Рогозин.
Он пояснил, что из писем понятна позиция партнеров России по МКС — санкции сняты не будут, но там, где надо, они не будут работать.
"При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут", — добавил гендиректор "Роскосмоса".
Ранее "Роскосмос" направил НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам требования снять с него незаконные санкции. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должны были решить, как взаимодействовать с партнерами по МКС.
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