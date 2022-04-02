10:23 02.04.2022 (обновлено: 12:59 02.04.2022)
Рогозин опубликовал ответы глав НАСА и ЕКА на требования снять санкции
Рогозин опубликовал ответы глав мировых космических агентств на требования снять санкции
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в телеграм-канале официальные ответы глав НАСА, Европейского и Канадского космических агентств на требования снять незаконные санкции с предприятий российской космической отрасли.
Как заявил глава НАСА Билл Нельсон, американское ведомство собирается продолжать взаимодействие с российской стороной по МКС, несмотря на санкции. Содержание письма руководителя ККА Лиз Кэмпбелл сводится к тому, что агентство не взаимодействует с российскими предприятиями, попавшими под ограничения. А глава ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что передаст российский запрос на рассмотрение государств — членов агентства, так как "подобные вопросы находятся в области их ответственности".
По словам Рогозина, эти ответы свидетельствуют, что санкции останутся в силе, но там, где надо, они не будут работать. Такое положение дел глава "Роскосмоса" считает неприемлемым.
"Восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", — написал Рогозин.
Он подчеркнул, что западные меры направлены прежде всего на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.
"Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны", — заключил Рогозин.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены в основном против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.