https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781427187.html

Рогозин опубликовал ответы глав НАСА и ЕКА на требования снять санкции

Рогозин опубликовал ответы глав НАСА и ЕКА на требования снять санкции - РИА Новости, 02.04.2022

Рогозин опубликовал ответы глав НАСА и ЕКА на требования снять санкции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в телеграм-канале официальные ответы глав НАСА, Европейского и Канадского космических агентств на... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:23

2022-04-02T10:23

2022-04-02T12:59

космос - риа наука

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в телеграм-канале официальные ответы глав НАСА, Европейского и Канадского космических агентств на требования снять незаконные санкции с предприятий российской космической отрасли.Как заявил глава НАСА Билл Нельсон, американское ведомство собирается продолжать взаимодействие с российской стороной по МКС, несмотря на санкции. Содержание письма руководителя ККА Лиз Кэмпбелл сводится к тому, что агентство не взаимодействует с российскими предприятиями, попавшими под ограничения. А глава ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что передаст российский запрос на рассмотрение государств — членов агентства, так как "подобные вопросы находятся в области их ответственности".По словам Рогозина, эти ответы свидетельствуют, что санкции останутся в силе, но там, где надо, они не будут работать. Такое положение дел глава "Роскосмоса" считает неприемлемым.Он подчеркнул, что западные меры направлены прежде всего на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий."Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны", — заключил Рогозин.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены в основном против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/rogozin-1778165551.html

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин