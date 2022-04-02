https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781406215.html

Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России

Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России - РИА Новости, 02.04.2022

Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России

Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:12

2022-04-02T02:12

2022-04-02T03:04

латинская америка

россия

санкции в отношении россии

иран

сша

германия

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета Handelsblatt.Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада автор статьи Торстен Рике называет более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.Подчеркивается, что Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии.Обозреватель также отметил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781315730.html

латинская америка

россия

иран

сша

германия

европа

украина

венесуэла

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, россия, санкции в отношении россии, иран, сша, германия, европа, украина, венесуэла, китай, в мире