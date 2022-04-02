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Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России - РИА Новости, 02.04.2022
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Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России
Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России - РИА Новости, 02.04.2022
Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России
Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:12
2022-04-02T03:04
латинская америка
россия
санкции в отношении россии
иран
сша
германия
европа
украина
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета Handelsblatt.Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада автор статьи Торстен Рике называет более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.Подчеркивается, что Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии.Обозреватель также отметил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html
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латинская америка, россия, санкции в отношении россии, иран, сша, германия, европа, украина, венесуэла, китай, в мире
02:12 02.04.2022 (обновлено: 03:04 02.04.2022)
 
Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России

Handelsblatt: Западу грозят раскол и большие траты в случае усиления санкций против России

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада автор статьи Торстен Рике называет более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.

"В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас", — говорится в публикации.

Подчеркивается, что Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии.
"Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее", — считает Рике.
Обозреватель также отметил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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