02:12 02.04.2022 (обновлено: 03:04 02.04.2022)
Handelsblatt: Запад может не выдержать жестких санкций против России
Handelsblatt: Западу грозят раскол и большие траты в случае усиления санкций против России
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Усиление ограничительных мер против России станет "тестом на прочность" для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада автор статьи Торстен Рике называет более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.
"В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас", — говорится в публикации.
"Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее", — считает Рике.
Обозреватель также отметил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.