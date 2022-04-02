Минск будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях в 2022 году
Премьер Головченко: Минск будет платить российскими рублями за нефть и газ в 2022 году
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия будет рассчитываться уже в текущем году за поставляемые из РФ нефть и газ в российских рублях, сообщил премьер республики Роман Головченко.
"Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, - отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ поставляемые в российских рублях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.
Он также отметил, что благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва "очень существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Беларуси и России". "Это даже не сотни миллионов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа", - сказал Головченко.
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