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Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля - РИА Новости, 02.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220402/rubl-1781403144.html
Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля
Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля - РИА Новости, 02.04.2022
Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля
Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:15
2022-04-02T02:15
экономика
россия
рубль
ик "универ капитал"
дмитрий александров
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы частичного, на расчеты в рублях по газу, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.Однако он считает, что сейчас преждевременно делать какие-то ставки, поскольку ситуация может радикально измениться в кратчайшие сроки.Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
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экономика, россия, рубль, ик "универ капитал", дмитрий александров
02:15 02.04.2022
 
Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля

Аналитик Александров: курс рубля в апреле будет зависеть от ситуации вокруг Украины

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы частичного, на расчеты в рублях по газу, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.
Однако он считает, что сейчас преждевременно делать какие-то ставки, поскольку ситуация может радикально измениться в кратчайшие сроки.
"Если вывести за скобки неопределенные внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность", — полагает эксперт.
Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльИК "Универ Капитал"Дмитрий Александров
 
 
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