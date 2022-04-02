Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля
Аналитик Александров: курс рубля в апреле будет зависеть от ситуации вокруг Украины
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы частичного, на расчеты в рублях по газу, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.
Однако он считает, что сейчас преждевременно делать какие-то ставки, поскольку ситуация может радикально измениться в кратчайшие сроки.
"Если вывести за скобки неопределенные внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность", — полагает эксперт.
Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
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