https://ria.ru/20220402/rubl-1781403144.html

Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля

Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля - РИА Новости, 02.04.2022

Специалист рассказал о факторах, определяющих динамику курса рубля

Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:15

2022-04-02T02:15

2022-04-02T02:15

экономика

россия

рубль

ик "универ капитал"

дмитрий александров

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Динамика курса рубля к основным мировым валютам в апреле будет зависеть от таких факторов, как ситуация вокруг Украины и успешность перехода, хотя бы частичного, на расчеты в рублях по газу, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.Однако он считает, что сейчас преждевременно делать какие-то ставки, поскольку ситуация может радикально измениться в кратчайшие сроки.Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, рубль, ик "универ капитал", дмитрий александров