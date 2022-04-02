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Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022
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Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин
Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022
Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин
Российская ракетно-космическая отрасль сегодня обладает компетенциями по подготовке человека к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы, заявил... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:35
2022-04-02T11:35
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
луна
земля
петр дубров
антон шкаплеров
роскосмос
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль сегодня обладает компетенциями по подготовке человека к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Фактически сегодня госкорпорация "Роскосмос" и наши подведомственные организации – ЦПК, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", наши научные институты &lt;...&gt; - достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полёта на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".В качестве подтверждения он напомнил о том, что 30 марта с Международной космической станции вернулся корабль "Союз МС-19", доставивший на Землю российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая. Дубров и Ванде Хай проходили подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
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международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, луна, земля, петр дубров, антон шкаплеров, роскосмос
11:35 02.04.2022
 
Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин

Рогозин: Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну и планеты Солнечной системы

© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_FЛуна-25
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_F
Луна-25
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль сегодня обладает компетенциями по подготовке человека к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Фактически сегодня госкорпорация "Роскосмос" и наши подведомственные организации – ЦПК, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", наши научные институты <...> - достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полёта на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
В качестве подтверждения он напомнил о том, что 30 марта с Международной космической станции вернулся корабль "Союз МС-19", доставивший на Землю российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая. Дубров и Ванде Хай проходили подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
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Международная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовЛунаЗемляПетр ДубровАнтон ШкаплеровРоскосмос
 
 
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