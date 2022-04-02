https://ria.ru/20220402/roskosmos-1781434706.html

Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин

Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.04.2022

Россия может готовить космонавтов к полетам на Луну, заявил Рогозин

Российская ракетно-космическая отрасль сегодня обладает компетенциями по подготовке человека к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы, заявил... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:35

2022-04-02T11:35

2022-04-02T11:35

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

луна

земля

петр дубров

антон шкаплеров

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727079615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e650b6f5af4cf66532fa93b69b60f38f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль сегодня обладает компетенциями по подготовке человека к полетам на Луну и к планетам Солнечной системы, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Фактически сегодня госкорпорация "Роскосмос" и наши подведомственные организации – ЦПК, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", наши научные институты <...> - достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полёта на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".В качестве подтверждения он напомнил о том, что 30 марта с Международной космической станции вернулся корабль "Союз МС-19", доставивший на Землю российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая. Дубров и Ванде Хай проходили подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781430451.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, луна, земля, петр дубров, антон шкаплеров, роскосмос