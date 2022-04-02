12:20 02.04.2022 (обновлено: 15:15 02.04.2022)
Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях
Глава "Росатома" Лихачев не увидел проблем в переходе на рубли в расчетах с заказчиками
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Особых проблем с возможным переходом в расчетах в рублях я не вижу", — сказал Лихачев в интервью каналу "Россия 24".
"У нас есть прекрасный опыт работы при строительстве Белорусской (атомной. — Прим. ред.) станции. Это тот случай, когда контракт и основные поставки — в долларах, а взаиморасчеты — в рублях. То есть сами механизмы отработали и не видим вообще никаких проблем в этой связи", — добавил он.
Решение о переходе в расчетах на рубли должно принимать правительство Российской Федерации, пояснил Лихачев.
"Надо относиться к валюте как к инструменту — это не цель, это средство, причем не самое главное, для реализации проектов. И уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков", — отметил глава "Росатома".