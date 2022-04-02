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Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях - РИА Новости, 02.04.2022
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Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях
Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях - РИА Новости, 02.04.2022
Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях
"Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:20
2022-04-02T15:15
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Особых проблем с возможным переходом в расчетах в рублях я не вижу", — сказал Лихачев в интервью каналу "Россия 24".Решение о переходе в расчетах на рубли должно принимать правительство Российской Федерации, пояснил Лихачев."Надо относиться к валюте как к инструменту — это не цель, это средство, причем не самое главное, для реализации проектов. И уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков", — отметил глава "Росатома".
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экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
12:20 02.04.2022 (обновлено: 15:15 02.04.2022)
 
Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях

Глава "Росатома" Лихачев не увидел проблем в переходе на рубли в расчетах с заказчиками

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Особых проблем с возможным переходом в расчетах в рублях я не вижу", — сказал Лихачев в интервью каналу "Россия 24".

"У нас есть прекрасный опыт работы при строительстве Белорусской (атомной. — Прим. ред.) станции. Это тот случай, когда контракт и основные поставки — в долларах, а взаиморасчеты — в рублях. То есть сами механизмы отработали и не видим вообще никаких проблем в этой связи", — добавил он.

Решение о переходе в расчетах на рубли должно принимать правительство Российской Федерации, пояснил Лихачев.
"Надо относиться к валюте как к инструменту — это не цель, это средство, причем не самое главное, для реализации проектов. И уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков", — отметил глава "Росатома".
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ЭкономикаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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