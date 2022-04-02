https://ria.ru/20220402/rosatom-1781439826.html

Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях

Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях - РИА Новости, 02.04.2022

Глава "Росатома" прокомментировал возможный переход на расчеты в рублях

"Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:20

2022-04-02T12:20

2022-04-02T15:15

экономика

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Особых проблем с возможным переходом в расчетах в рублях я не вижу", — сказал Лихачев в интервью каналу "Россия 24".Решение о переходе в расчетах на рубли должно принимать правительство Российской Федерации, пояснил Лихачев."Надо относиться к валюте как к инструменту — это не цель, это средство, причем не самое главное, для реализации проектов. И уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков", — отметил глава "Росатома".

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев