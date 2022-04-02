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Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2022
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Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2022
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды
Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:16
2022-04-02T16:16
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
снегопад в москве
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 16.05 мск субботы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в "Шереметьево" задержаны 11 рейсов, 10 отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество, снегопад в москве, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
16:16 02.04.2022
 
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды

Почти 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве
Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 16.05 мск субботы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в "Шереметьево" задержаны 11 рейсов, 10 отменены.
В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.
Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
Снегоуборочная техника убирает снег - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
11:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
 
Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоСнегопад в МосквеШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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