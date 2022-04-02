https://ria.ru/20220402/reysy-1781461640.html

Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды

Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2022

Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды

Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:16

2022-04-02T16:16

2022-04-02T16:16

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

снегопад в москве

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 16.05 мск субботы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в "Шереметьево" задержаны 11 рейсов, 10 отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.

https://ria.ru/20220402/moskva-1781435398.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество, снегопад в москве, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)