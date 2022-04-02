https://ria.ru/20220402/reysy-1781461640.html
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2022
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды
Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:16
2022-04-02T16:16
2022-04-02T16:16
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
снегопад в москве
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу днем на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 16.05 мск субботы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в "Шереметьево" задержаны 11 рейсов, 10 отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество, снегопад в москве, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
Почти 50 рейсов отменили или задержали в Москве из-за непогоды
Почти 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды