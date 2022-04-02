https://ria.ru/20220402/reysy-1781429716.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:49
2022-04-02T10:49
2022-04-02T10:49
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
михаил леус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774958323_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_64e9263f9d416633f42912f37eec0cee.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 10.30 мск субботы, во "Внуково" семь рейсов задержаны, три отменены, в "Домодедово" четыре рейса задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, семь отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
https://ria.ru/20220330/polety-1780792497.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774958323_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_164b8104499d5a97c668ce30ef240211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), михаил леус, общество
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более 30 рейсов