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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2022
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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:49
2022-04-02T10:49
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
михаил леус
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 10.30 мск субботы, во "Внуково" семь рейсов задержаны, три отменены, в "Домодедово" четыре рейса задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, семь отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), михаил леус, общество
10:49 02.04.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более 30 рейсов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 10.30 мск субботы, во "Внуково" семь рейсов задержаны, три отменены, в "Домодедово" четыре рейса задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, семь отменены.
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В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.
Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Михаил ЛеусОбщество
 
 
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