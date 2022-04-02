https://ria.ru/20220402/reysy-1781429716.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:49

2022-04-02T10:49

2022-04-02T10:49

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во субботу утром на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 10.30 мск субботы, во "Внуково" семь рейсов задержаны, три отменены, в "Домодедово" четыре рейса задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, семь отменены.В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.

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москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), михаил леус, общество