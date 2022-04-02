https://ria.ru/20220402/raschety-1781496813.html

Премьер Белоруссии: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией

Премьер Белоруссии: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией - РИА Новости, 02.04.2022

Премьер Белоруссии: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях западных санкций в отношении финансово-банковского сектора республика не испытывает проблем с РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:26

2022-04-02T23:26

2022-04-02T23:26

экономика

технологии

россия

белоруссия

санкции в отношении россии

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях западных санкций в отношении финансово-банковского сектора республика не испытывает проблем с расчетами в торговле с Россией."Мы достаточно давно присоединилась к российской системе передачи финансовых сообщений – это прямой аналог SWIFT. Поэтому в расчетах с российскими партнерами мы не испытываем никаких проблем", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Глава белорусского правительства рассказал, что за январь-февраль этого экспорт Белоруссии в Россию вырос на 25%, стоит задача в этом году добиться роста поставок на российский рынок минимум на 30% по сравнению с прошлым годом.По его словам, "не вызывает серьезных трудностей и работа с китайскими партнерами". "Есть где-то притирка… Мы продолжаем получать платежи в долларах, евро, юанях. В целом, все работает, предприятия получают деньги за поставленную продукцию, мы платим за комплектующие, за импорт. Трагизма никакого нет", - сказал Головченко.Премьер добавил, что "идет глобальная перестройка мирового финансового порядка". "На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия таких агрессивных и неоправданных действий со стороны США трудно предсказать. Потрясения для мировой финансовой системы, которые были вызваны самим же Западом, будут серьезными. Кто от это выиграет? Страны, региональные, которые обладают крупными экономиками, такие как Россия, Индия, Бразилия, Китай. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара. На мой взгляд, США делают все для того, чтобы облегчить этот процесс перехода", - сказал Головченко.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В частности, ряд банков Белоруссии и России были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

белоруссия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, россия, белоруссия, санкции в отношении россии