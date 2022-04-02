https://ria.ru/20220402/raneniya-1781494149.html
Более 15 жителей в ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск
Более 15 жителей в ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск - РИА Новости, 02.04.2022
Более 15 жителей в ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск
Более 15 мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, сообщает представительство... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:39
2022-04-02T22:39
2022-04-02T22:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
сцкк
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Более 15 мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 18 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденных раннее территорий", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что 13 мужчин и три женщины пострадали в Мариуполе, еще два человека получили ранения в Волновахском районе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Более 15 жителей в ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск
ДНР в СЦКК: более 15 жителей получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск