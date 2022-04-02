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Священный месяц Рамадан в исламском мире

Священный месяц Рамадан в исламском мире - РИА Новости, 02.04.2022

Священный месяц Рамадан в исламском мире

Священный месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:29

2022-04-02T02:29

2022-04-02T02:29

справки

рамадан

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Священный месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Мусульмане веруют, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.По данным астрономических вычислений, в 2022 году Рамадан наступит 1 апреля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан придется на 2 апреля, последний день поста – 1 мая. Пост (араб. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама – столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха. В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности. Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша). Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях, а также люди, не отвечающие за свои поступки (невменяемые), и те, кому он может нанести вред (престарелые, беременные и кормящие женщины). Однако временно освобожденные от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост – покаяться. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние. Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети. Особенно важной из последних десяти ночей считается ночь на 27 Рамадана (в 2022 году с 27 на 28 апреля) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"), в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека. Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения; по-тюркски – Ураза-байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося с 1 по 3 число следующего месяца шавваль (в 2022 году 2-4 мая). Он сопровождается ритуальным омовением, облачением в новую одежду. Ид аль-Фитр начинается с чтения молитвы-намаза под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Далее приступают к праздничной трапезе и раздаче милостыни бедным, а также посещают могилы предков.Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, рамадан