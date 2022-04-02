https://ria.ru/20220402/rakety-1781401840.html

США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты

США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 02.04.2022

США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты

США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T00:19

2022-04-02T00:19

2022-04-02T10:35

в мире

санкции в отношении россии

сша

джон кирби

министерство обороны сша

ввс сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе американских Военно-воздушных сил.Испытания должны состояться позднее в этом году, уточнили в пресс-службе.Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам, что и в прошлый раз."ВВС уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов", — сказала Стефанек.Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что Штаты перенесли испытание этого оружия, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.Тогда же там уточнили, что ВВС проводят испытание четырех ракет Minuteman III в год на базе в штате Калифорния. Тесты планируют заранее и объявляют о них, чтобы избежать просчетов. Пустыми боеголовками стреляют по объектам в Тихом океане.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/bayden-1781397664.html

сша

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, санкции в отношении россии, сша, джон кирби, министерство обороны сша, ввс сша, вашингтон