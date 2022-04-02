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США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 02.04.2022
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США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты
США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 02.04.2022
США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты
США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T00:19
2022-04-02T10:35
в мире
санкции в отношении россии
сша
джон кирби
министерство обороны сша
ввс сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе американских Военно-воздушных сил.Испытания должны состояться позднее в этом году, уточнили в пресс-службе.Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам, что и в прошлый раз."ВВС уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов", — сказала Стефанек.Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что Штаты перенесли испытание этого оружия, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.Тогда же там уточнили, что ВВС проводят испытание четырех ракет Minuteman III в год на базе в штате Калифорния. Тесты планируют заранее и объявляют о них, чтобы избежать просчетов. Пустыми боеголовками стреляют по объектам в Тихом океане.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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сша
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в мире, санкции в отношении россии, сша, джон кирби, министерство обороны сша, ввс сша, вашингтон
00:19 02.04.2022 (обновлено: 10:35 02.04.2022)
 
США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты

США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты, чтобы не допустить напряжения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе американских Военно-воздушных сил.

"Испытание отменено", — сообщили агентству в ВВС.

Испытания должны состояться позднее в этом году, уточнили в пресс-службе.
Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам, что и в прошлый раз.
"ВВС уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов", — сказала Стефанек.
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Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что Штаты перенесли испытание этого оружия, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.
Тогда же там уточнили, что ВВС проводят испытание четырех ракет Minuteman III в год на базе в штате Калифорния. Тесты планируют заранее и объявляют о них, чтобы избежать просчетов. Пустыми боеголовками стреляют по объектам в Тихом океане.
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