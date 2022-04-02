Рейтинг@Mail.ru
В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/rada-1781447785.html
В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса
В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса - РИА Новости, 02.04.2022
В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса
Принятый Верховной радой закон, повышающий налоги для не уходящего из России иностранного бизнеса, является дискриминационным, заявил в субботу первый... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:48
2022-04-02T13:48
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
экономика
в мире
александр корниенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Принятый Верховной радой закон, повышающий налоги для не уходящего из России иностранного бизнеса, является дискриминационным, заявил в субботу первый вице-спикер украинского парламента Александр КорниенкоВ пятницу Рада проголосовала за закон, увеличивающий в полтора раза налогообложение международных компаний, которые работают и на Украине, и в России."Сейчас он принят только в первом чтении, идет дискуссия. Понятно, что это дискриминация, и многие из этих предприятий будут и обжаловать это", - признал он в эфире телеканала "Украина 24".Корниенко заявил также, что экономическая составляющая этого закона несущественная, так как налоги сейчас на Украине снижены.По его утверждению, данный документ гораздо более важен как элемент психологического давления на западный бизнес с тем, чтобы он уходил из России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/sobstvennost-1781361156.html
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781347868.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, экономика, в мире, александр корниенко
13:48 02.04.2022
 
В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса

Вице-спикер Рады признал дискриминацию Киевом работающего в России иностранного бизнеса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Принятый Верховной радой закон, повышающий налоги для не уходящего из России иностранного бизнеса, является дискриминационным, заявил в субботу первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко
В пятницу Рада проголосовала за закон, увеличивающий в полтора раза налогообложение международных компаний, которые работают и на Украине, и в России.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 18:22В мире
Верховная рада одобрила закон о национализации собственности россиян
"Сейчас он принят только в первом чтении, идет дискуссия. Понятно, что это дискриминация, и многие из этих предприятий будут и обжаловать это", - признал он в эфире телеканала "Украина 24".
Корниенко заявил также, что экономическая составляющая этого закона несущественная, так как налоги сейчас на Украине снижены.
По его утверждению, данный документ гораздо более важен как элемент психологического давления на западный бизнес с тем, чтобы он уходил из России.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 17:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада запретила "пророссийские партии"
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровЭкономикаВ миреАлександр Корниенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала