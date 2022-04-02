https://ria.ru/20220402/rada-1781447785.html

В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса

В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса - РИА Новости, 02.04.2022

В Раде признали дискриминацию работающего в России иностранного бизнеса

Принятый Верховной радой закон, повышающий налоги для не уходящего из России иностранного бизнеса, является дискриминационным, заявил в субботу первый... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:48

2022-04-02T13:48

2022-04-02T13:48

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

экономика

в мире

александр корниенко

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Принятый Верховной радой закон, повышающий налоги для не уходящего из России иностранного бизнеса, является дискриминационным, заявил в субботу первый вице-спикер украинского парламента Александр КорниенкоВ пятницу Рада проголосовала за закон, увеличивающий в полтора раза налогообложение международных компаний, которые работают и на Украине, и в России."Сейчас он принят только в первом чтении, идет дискуссия. Понятно, что это дискриминация, и многие из этих предприятий будут и обжаловать это", - признал он в эфире телеканала "Украина 24".Корниенко заявил также, что экономическая составляющая этого закона несущественная, так как налоги сейчас на Украине снижены.По его утверждению, данный документ гораздо более важен как элемент психологического давления на западный бизнес с тем, чтобы он уходил из России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/sobstvennost-1781361156.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781347868.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, экономика, в мире, александр корниенко