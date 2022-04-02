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Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами - РИА Новости, 02.04.2022
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:32
2022-04-02T10:32
2022-04-02T13:27
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
сумы
ми-24
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата", — сказал генерал.
сумы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, сумы, ми-24
10:32 02.04.2022 (обновлено: 13:27 02.04.2022)
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами