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Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами - РИА Новости, 02.04.2022
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Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами - РИА Новости, 02.04.2022
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:32
2022-04-02T13:27
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
сумы
ми-24
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата", — сказал генерал.
сумы
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, сумы, ми-24
10:32 02.04.2022 (обновлено: 13:27 02.04.2022)
 
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время специальной военной операции на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время специальной военной операции на Украине. Кадр видео
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата", — сказал генерал.
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковСитуация в ДНР и ЛНРСумыМи-24
 
 
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