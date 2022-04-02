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Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами

Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами - РИА Новости, 02.04.2022

Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:32

2022-04-02T10:32

2022-04-02T13:27

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

ситуация в днр и лнр

сумы

ми-24

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата", — сказал генерал.

сумы

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, сумы, ми-24