Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Путина брендом России - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/putin-1781487955.html
Песков назвал Путина брендом России
Песков назвал Путина брендом России - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Путина брендом России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:24
2022-04-02T22:39
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778892264_0:161:3354:2048_1920x0_80_0_0_2265f969b65f2585f25e1ae1c8c4bcf3.jpg
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России.Песков сказал, что уровень поддержки российского президента с начала военной спецоперации на Украине существенно вырос и "ушел за 80%"."Наверное, со мной согласятся даже специалисты &lt;...&gt; : в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% - это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - подчеркнул он.Песков отметил, что российский лидер черпает силы из этой поддержки.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778892264_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_e080c5e77b929c8cafb4cff507ce288f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
21:24 02.04.2022 (обновлено: 22:39 02.04.2022)
 
Песков назвал Путина брендом России

Пресс-секретарь Песков назвал Путина брендом России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России.
"У нас все-таки бренд – Путин. Это, действительно, так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о бренде России. Задавая вопрос, в качестве примера белорусская журналистка заметила, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее шутя назвала брендом республики диктатуру.
Песков сказал, что уровень поддержки российского президента с начала военной спецоперации на Украине существенно вырос и "ушел за 80%".
"Наверное, со мной согласятся даже специалисты <...> : в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% - это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - подчеркнул он.
Песков отметил, что российский лидер черпает силы из этой поддержки.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
РоссияВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала