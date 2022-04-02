https://ria.ru/20220402/putin-1781487955.html
Песков назвал Путина брендом России
Песков назвал Путина брендом России - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал Путина брендом России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:24
2022-04-02T21:24
2022-04-02T22:39
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России.Песков сказал, что уровень поддержки российского президента с начала военной спецоперации на Украине существенно вырос и "ушел за 80%"."Наверное, со мной согласятся даже специалисты <...> : в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% - это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - подчеркнул он.Песков отметил, что российский лидер черпает силы из этой поддержки.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
21:24 02.04.2022 (обновлено: 22:39 02.04.2022)
Песков назвал Путина брендом России
Пресс-секретарь Песков назвал Путина брендом России
МИНСК, 2 апр - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил
, что Владимир Путин является брендом России.
"У нас все-таки бренд – Путин. Это, действительно, так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о бренде России
. Задавая вопрос, в качестве примера белорусская журналистка заметила, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее шутя назвала брендом республики диктатуру.
Песков сказал, что уровень поддержки российского президента с начала военной спецоперации на Украине существенно вырос и "ушел за 80%".
"Наверное, со мной согласятся даже специалисты <...> : в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% - это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - подчеркнул он.
Песков отметил, что российский лидер черпает силы из этой поддержки.