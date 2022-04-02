https://ria.ru/20220402/putin-1781487955.html

Песков назвал Путина брендом России

Песков назвал Путина брендом России - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал Путина брендом России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:24

2022-04-02T21:24

2022-04-02T22:39

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является брендом России.Песков сказал, что уровень поддержки российского президента с начала военной спецоперации на Украине существенно вырос и "ушел за 80%"."Наверное, со мной согласятся даже специалисты <...> : в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% - это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - подчеркнул он.Песков отметил, что российский лидер черпает силы из этой поддержки.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков