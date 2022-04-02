https://ria.ru/20220402/prizyv-1781403275.html

Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США

Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США - РИА Новости, 02.04.2022

Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США

Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T00:52

2022-04-02T00:52

2022-04-02T01:37

дмитрий песков

сша

россия

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины.Весенний призыв начался в России 1 апреля. В Минобороны сообщили, что в рамках кампании в войска планируют отправить более 134,5 тысяч человек. Оборонное ведомство и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечали, что весенний призыв не имеет отношения к спецоперации на Украине, для участия в ней отправляют только военных по контракту.Газета Washington Post вышла с заголовком об объявленном призыве, издание Hill опубликовало сообщение, где "напряжение" вокруг Украины увязывается с заявленным количеством новобранцев, которых планируют призвать. Телеканал CNN заявил, что армейское пополнение готовится в качестве ротации служащих, участвующих в специальной операции.В России дважды в год проходит призывная кампания, в рамках которой в одни и те же сроки примерно одинаковое число молодых людей отправляют в войска для срочной службы на один год.На непонимание со стороны США ранее жаловался Песков. В ответ на заявления американской администрации в контексте событий вокруг Украины он заявил, что их оценки демонстрируют отсутствие информации о происходящем в Кремле и механизме принятия решений.

https://ria.ru/20220401/prizyv-1781259107.html

https://ria.ru/20220401/prizyv-1780843330.html

сша

россия

украина

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, сша, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вашингтон