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Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США - РИА Новости, 02.04.2022
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Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США
Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США - РИА Новости, 02.04.2022
Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США
Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T00:52
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дмитрий песков
сша
россия
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины.Весенний призыв начался в России 1 апреля. В Минобороны сообщили, что в рамках кампании в войска планируют отправить более 134,5 тысяч человек. Оборонное ведомство и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечали, что весенний призыв не имеет отношения к спецоперации на Украине, для участия в ней отправляют только военных по контракту.Газета Washington Post вышла с заголовком об объявленном призыве, издание Hill опубликовало сообщение, где "напряжение" вокруг Украины увязывается с заявленным количеством новобранцев, которых планируют призвать. Телеканал CNN заявил, что армейское пополнение готовится в качестве ротации служащих, участвующих в специальной операции.В России дважды в год проходит призывная кампания, в рамках которой в одни и те же сроки примерно одинаковое число молодых людей отправляют в войска для срочной службы на один год.На непонимание со стороны США ранее жаловался Песков. В ответ на заявления американской администрации в контексте событий вокруг Украины он заявил, что их оценки демонстрируют отсутствие информации о происходящем в Кремле и механизме принятия решений.
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дмитрий песков, сша, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вашингтон
00:52 02.04.2022 (обновлено: 01:37 02.04.2022)
 
Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США

Весенний призыв в российскую армию стал центром внимания СМИ в США

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу
Отправка призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Отправка призывников на военную службу. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины.
Весенний призыв начался в России 1 апреля. В Минобороны сообщили, что в рамках кампании в войска планируют отправить более 134,5 тысяч человек. Оборонное ведомство и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечали, что весенний призыв не имеет отношения к спецоперации на Украине, для участия в ней отправляют только военных по контракту.
Призывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Газета Washington Post вышла с заголовком об объявленном призыве, издание Hill опубликовало сообщение, где "напряжение" вокруг Украины увязывается с заявленным количеством новобранцев, которых планируют призвать. Телеканал CNN заявил, что армейское пополнение готовится в качестве ротации служащих, участвующих в специальной операции.
В России дважды в год проходит призывная кампания, в рамках которой в одни и те же сроки примерно одинаковое число молодых людей отправляют в войска для срочной службы на один год.
На непонимание со стороны США ранее жаловался Песков. В ответ на заявления американской администрации в контексте событий вокруг Украины он заявил, что их оценки демонстрируют отсутствие информации о происходящем в Кремле и механизме принятия решений.
Призывник переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 02:20
Призыв на военную службу в РФ
 
Дмитрий ПесковСШАРоссияУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вашингтон
 
 
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