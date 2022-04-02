https://ria.ru/20220402/pridnestrove-1781494029.html

Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье

Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье - РИА Новости, 02.04.2022

Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье

Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:38

2022-04-02T22:38

2022-04-02T23:32

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского правительства.В кабмине подчеркнули, что компетентные органы Молдавии продолжат обмен информацией с партнерами для обеспечения стабильности и безопасности граждан страны.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220316/sandu-1778547758.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия