22:38 02.04.2022 (обновлено: 23:32 02.04.2022)
Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье
Правительство Молдавии опровергло слухи о мобилизации войск в Приднестровье
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского правительства.
"Государственные учреждения пристально следят за ситуацией в области безопасности в регионе. Подтверждений того, что в Приднестровье мобилизуют войска, нет", - говорится в заявлении, размещенном в субботу в Telegram-канале правительства.
В кабмине подчеркнули, что компетентные органы Молдавии продолжат обмен информацией с партнерами для обеспечения стабильности и безопасности граждан страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.