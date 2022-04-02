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Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье - РИА Новости, 02.04.2022
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Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье
Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье - РИА Новости, 02.04.2022
Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье
Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:38
2022-04-02T23:32
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского правительства.В кабмине подчеркнули, что компетентные органы Молдавии продолжат обмен информацией с партнерами для обеспечения стабильности и безопасности граждан страны.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия
22:38 02.04.2022 (обновлено: 23:32 02.04.2022)
 
Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации войск в Приднестровье

Правительство Молдавии опровергло слухи о мобилизации войск в Приднестровье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Власти Молдавии отрицают информацию Генштаба Украины о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба молдавского правительства.
"Государственные учреждения пристально следят за ситуацией в области безопасности в регионе. Подтверждений того, что в Приднестровье мобилизуют войска, нет", - говорится в заявлении, размещенном в субботу в Telegram-канале правительства.
В кабмине подчеркнули, что компетентные органы Молдавии продолжат обмен информацией с партнерами для обеспечения стабильности и безопасности граждан страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:15
Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья
 
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