Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220402/prazdnik-1781417665.html
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:06
2022-04-02T10:16
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_b72fce85a34d8ef02d2fc064ff70015f.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства."Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", — подчеркнул российский лидер.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", а через год — договор о союзе двух государств.Основными целями создания Союза были стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_c36038e0d7641a4782852118e56d8a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, союзное государство
09:06 02.04.2022 (обновлено: 10:16 02.04.2022)
 
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

Президент Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе — отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства", — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", — подчеркнул российский лидер.
День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", а через год — договор о союзе двух государств.
Основными целями создания Союза были стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
08:43Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияРоссияСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала