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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:06
2022-04-02T09:06
2022-04-02T10:16
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства."Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", — подчеркнул российский лидер.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", а через год — договор о союзе двух государств.Основными целями создания Союза были стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, россия, союзное государство
09:06 02.04.2022 (обновлено: 10:16 02.04.2022)
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Президент Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба
Кремля.
"За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе — отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России
и Белоруссии
на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", — подчеркнул российский лидер.
День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", а через год — договор о союзе двух государств.
Основными целями создания Союза были стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.