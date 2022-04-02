https://ria.ru/20220402/prazdnik-1781417665.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:06

2022-04-02T09:06

2022-04-02T10:16

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_b72fce85a34d8ef02d2fc064ff70015f.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства."Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", — подчеркнул российский лидер.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", а через год — договор о союзе двух государств.Основными целями создания Союза были стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, россия, союзное государство