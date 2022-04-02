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Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства - РИА Новости, 02.04.2022
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Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства
Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства - РИА Новости, 02.04.2022
Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:09
2022-04-02T17:09
союзное государство
белоруссия
москва
россия
евразийский экономический союз
содружество
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил о готовности Москвы к активной работе в рамках Союзного государства, сообщила в субботу пресс-служба российского посольства в Минске.Согласно сообщению, Мишустин отметил, что "совместными усилиями (Белоруссии и России – ред.) развивается многоплановое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях"."Воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса. Уплотняется ткань гуманитарных связей и контактов между людьми", - отметил Мишустин в послании.По информации пресс-службы, он также "подтвердил готовность Москвы к активной работе в рамках Союзного государства". "Отмечаю важность укрепления российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств", - добавил глава российского правительства.
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белоруссия, москва, россия, евразийский экономический союз, содружество , союзное государство
17:09 02.04.2022
 
Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства

Мишустин заявил о готовности к активной работе в рамках Союзного государства с Белоруссией

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил о готовности Москвы к активной работе в рамках Союзного государства, сообщила в субботу пресс-служба российского посольства в Минске.
"Поздравления по случаю Дня единения в адрес премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Согласно сообщению, Мишустин отметил, что "совместными усилиями (Белоруссии и России – ред.) развивается многоплановое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях".
"Воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса. Уплотняется ткань гуманитарных связей и контактов между людьми", - отметил Мишустин в послании.
По информации пресс-службы, он также "подтвердил готовность Москвы к активной работе в рамках Союзного государства". "Отмечаю важность укрепления российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств", - добавил глава российского правительства.
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Союзное государствоБелоруссияМоскваРоссияЕвразийский экономический союзСодружествоСоюзное государство
 
 
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