Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства
Мишустин заявил о готовности к активной работе в рамках Союзного государства с Белоруссией
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил о готовности Москвы к активной работе в рамках Союзного государства, сообщила в субботу пресс-служба российского посольства в Минске.
"Поздравления по случаю Дня единения в адрес премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Согласно сообщению, Мишустин отметил, что "совместными усилиями (Белоруссии и России – ред.) развивается многоплановое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях".
"Воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса. Уплотняется ткань гуманитарных связей и контактов между людьми", - отметил Мишустин в послании.
По информации пресс-службы, он также "подтвердил готовность Москвы к активной работе в рамках Союзного государства". "Отмечаю важность укрепления российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств", - добавил глава российского правительства.