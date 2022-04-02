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Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства

Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства - РИА Новости, 02.04.2022

Мишустин выразил готовность к активной работе в рамках Союзного государства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:09

2022-04-02T17:09

2022-04-02T17:09

союзное государство

белоруссия

москва

россия

евразийский экономический союз

содружество

союзное государство

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Белоруссии Роману Головченко по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил о готовности Москвы к активной работе в рамках Союзного государства, сообщила в субботу пресс-служба российского посольства в Минске.Согласно сообщению, Мишустин отметил, что "совместными усилиями (Белоруссии и России – ред.) развивается многоплановое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях"."Воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса. Уплотняется ткань гуманитарных связей и контактов между людьми", - отметил Мишустин в послании.По информации пресс-службы, он также "подтвердил готовность Москвы к активной работе в рамках Союзного государства". "Отмечаю важность укрепления российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств", - добавил глава российского правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otnosheniya-1781443832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

белоруссия, москва, россия, евразийский экономический союз, содружество , союзное государство