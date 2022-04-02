https://ria.ru/20220402/posolstvo-1781480646.html
В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании
В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании - РИА Новости, 02.04.2022
В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании
Посольства России и Белоруссии в Вильнюсе получили ложные сообщения о минировании, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию Литвы. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:54
2022-04-02T19:54
2022-04-02T19:54
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посольства России и Белоруссии в Вильнюсе получили ложные сообщения о минировании, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию Литвы."Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва. В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы. Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики", - сообщает портал в субботу.
https://ria.ru/20220402/gaz-1781477214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия
В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании
В посольство России и Белоруссии в Литве поступили ложные сообщения о минировании