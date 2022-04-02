https://ria.ru/20220402/posolstvo-1781480646.html

В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании

В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании - РИА Новости, 02.04.2022

В посольство России в Литве поступили ложные сообщения о минировании

Посольства России и Белоруссии в Вильнюсе получили ложные сообщения о минировании, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию Литвы. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:54

2022-04-02T19:54

2022-04-02T19:54

в мире

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/58436/91/584369152_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_8ed9d68076ee8fba6d6a12256648cb4b.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посольства России и Белоруссии в Вильнюсе получили ложные сообщения о минировании, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию Литвы."Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва. В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы. Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики", - сообщает портал в субботу.

https://ria.ru/20220402/gaz-1781477214.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия