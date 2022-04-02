https://ria.ru/20220402/posolstvo-1781440805.html
Спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России, утверждают СМИ
Спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России, утверждают СМИ - РИА Новости, 02.04.2022
Спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России, утверждают СМИ
Ирландские спецслужбы следят за сотрудниками российского посольства, а информацию передают США, Великобритании и ЕС, пишет газета Irish Independent со ссылкой... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:29
2022-04-02T12:29
2022-04-02T13:26
в мире
сша
россия
ирландия
британская разведывательная служба mi6
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ирландские спецслужбы следят за сотрудниками российского посольства, а информацию передают США, Великобритании и ЕС, пишет газета Irish Independent со ссылкой на неназванные источники.На этой неделе МИД Ирландии вызвал к себе посла Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех сотрудников российской дипмиссии — якобы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.По словам источников издания, за этими дипломатами пристально наблюдали с тех пор, как они прибыли в Ирландию. Так, утверждает газета, контрразведывательная операция проводилась из здания по соседству с российским посольством. При этом применялись новейшие технологии для прослушивания и наблюдения.По сведениям издания, спецслужбы собирают досье на каждого работника посольства. В отчеты включались также стенограммы перехваченных разговоров и сообщений. Эти данные ежедневно обновляются, затем спецслужбы делятся ими с американским ЦРУ, британской MI6 и разведведомствами ЕС.В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и другие страны.Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ирландия, британская разведывательная служба mi6, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:29 02.04.2022 (обновлено: 13:26 02.04.2022)
Спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России, утверждают СМИ
Ирландские СМИ утверждают, что спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России