https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 02.04.2022
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:21
2022-04-02T03:21
2022-04-02T10:28
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, это делается для того, чтобы "поддержать оборонные способности Украины".В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства. Средства выделяются в рамках "Инициативы по помощи Украине в области безопасности" (USAI), в соответствии с которой техника и вооружения будут поступать не из запасов Пентагона, а закупаться у производителей."Объявление обозначает начало процесса заключения контрактов, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины новыми возможностями", — говорится в заявлении.В целом администрация Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда — после начала российской спецоперации.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220402/strakh-1781407913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пентагон, сша, украина, вашингтон, владимир путин, россия, донбасс, джон кирби
03:21 02.04.2022 (обновлено: 10:28 02.04.2022)
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
Кирби: США выделяют Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, это делается для того, чтобы "поддержать оборонные способности Украины".
В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства.
Средства выделяются в рамках "Инициативы по помощи Украине
в области безопасности" (USAI), в соответствии с которой техника и вооружения будут поступать не из запасов Пентагона
, а закупаться у производителей.
"Объявление обозначает начало процесса заключения контрактов, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины новыми возможностями", — говорится в заявлении.
В целом администрация Джо Байдена
предоставила Киеву
военную помощь на 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда — после начала российской спецоперации.
Россия
проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.