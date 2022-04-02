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Москвичам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 02.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде в апреле
Москвичам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 02.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в апреле
Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:46
2022-04-02T11:46
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату", - сказал специалист агентству.Тем не менее, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, добавил он.
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общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
11:46 02.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам прохладный и ненастный апрель

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожий в районе ВДНХ в Москве
Прохожий в районе ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожий в районе ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату", - сказал специалист агентству.
Тем не менее, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, добавил он.
Снег с дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
11:34
В Москве в выходные выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков
 
ОбществоМоскваПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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