https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html
Москвичам рассказали о погоде в апреле
Москвичам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 02.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в апреле
Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:46
2022-04-02T11:46
2022-04-02T11:46
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату", - сказал специалист агентству.Тем не менее, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, добавил он.
https://ria.ru/20220402/pogoda-1781434574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в апреле
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам прохладный и ненастный апрель