https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

Москвичам рассказали о погоде в апреле

Москвичам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 02.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в апреле

Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:46

2022-04-02T11:46

2022-04-02T11:46

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Апрель в Москве ожидается относительно прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату", - сказал специалист агентству.Тем не менее, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, добавил он.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781434574.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"