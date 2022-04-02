https://ria.ru/20220402/pogoda-1781420018.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс двух... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:38
2022-04-02T09:38
2022-04-02T09:38
московская область (подмосковье)
общество
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве погоду будет формировать северо-восточная периферия активного балканского циклона. Погода облачная, временами снег, переходящий в мокрый снег. Во второй половине дня местами осадки будут сильными, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.Синоптик также сообщил, что максимальная температура воздуха в столице в субботу будет от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье - от двух градусов мороза до трех градусов тепла.Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: снег и порывистый ветер ожидаются в Москве в субботу