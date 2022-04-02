https://ria.ru/20220402/pogoda-1781413037.html
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 02.04.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:00
2022-04-02T08:00
2022-04-02T08:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 3 апреля. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00 3 апреля в Москве и области.
https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода, гидрометцентр
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности из-за ветра, снега и гололедицы