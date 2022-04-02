https://ria.ru/20220402/pogoda-1781413037.html

В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 3 апреля. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00 3 апреля в Москве и области.

https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html

московская область (подмосковье)

москва

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Никита Стома

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, гидрометцентр