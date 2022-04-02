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В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 02.04.2022
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В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 02.04.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:00
2022-04-02T08:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 3 апреля. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00 3 апреля в Москве и области.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, гидрометцентр
08:00 02.04.2022
 
В Москве и области продлили "желтый" уровень опасности

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности из-за ветра, снега и гололедицы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 3 апреля. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00 3 апреля в Москве и области.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 11:34
Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаГидрометцентр
 
 
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