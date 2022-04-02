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Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения
Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 02.04.2022
Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения
Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:48
2022-04-02T20:48
2022-04-02T21:45
в мире
белоруссия
россия
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нато
одкб
дмитрий песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в РФ никогда не делал такого, что могло бы быть расценено как вмешательство во внутренние дела Минска, потому что Москва дорожит союзничеством с Белоруссией."Президент Беларуси во время последних бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок (в конституцию Белоруссии – ред.). Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи, мы слишком дорожим нашим союзничеством с Белоруссией, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", комментируя по просьбе корреспондента домыслы белорусской оппозиции, что Россия "надиктовала" поправки в недавно принятую на референдуме конституцию Белоруссии.Отвечая на вопрос, каким образом внесенные изменения в белорусскую конституцию могли бы быть выгодны Москве, чтобы она их лоббировала, Песков сказал, что "никаким, абсолютно".Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва дорожит партнерством с Белоруссией, которое важно и для Москвы, и для Минска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, москва, нато, одкб, дмитрий песков
20:48 02.04.2022 (обновлено: 21:45 02.04.2022)
Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения
Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения
МИНСК, 2 апр - РИА Новости.
Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы объединены взаимными обязательствами во-первых, в рамках нашего союзного государства, и, кроме того, в рамках ОДКБ
. Естественно, нападение на любого члена ОДКБ, особенно нападение на нашего ближайшего союзника, является, по сути, приравнивается, к нападению на РФ. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России
и Белоруссии
, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1" в ответ на вопрос о действиях Москвы
в случае агрессии НАТО
в сторону Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что никто в РФ никогда не делал такого, что могло бы быть расценено как вмешательство во внутренние дела Минска
, потому что Москва дорожит союзничеством с Белоруссией.
"Президент Беларуси во время последних бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок (в конституцию Белоруссии – ред.). Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи, мы слишком дорожим нашим союзничеством с Белоруссией, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", комментируя по просьбе корреспондента домыслы белорусской оппозиции, что Россия "надиктовала" поправки в недавно принятую на референдуме конституцию Белоруссии.
Отвечая на вопрос, каким образом внесенные изменения в белорусскую конституцию могли бы быть выгодны Москве, чтобы она их лоббировала, Песков сказал, что "никаким, абсолютно".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва дорожит партнерством с Белоруссией, которое важно и для Москвы, и для Минска.