https://ria.ru/20220402/podderzhka-1781485174.html

Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения

Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 02.04.2022

Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения

Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:48

2022-04-02T20:48

2022-04-02T21:45

в мире

белоруссия

россия

москва

нато

одкб

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в РФ никогда не делал такого, что могло бы быть расценено как вмешательство во внутренние дела Минска, потому что Москва дорожит союзничеством с Белоруссией."Президент Беларуси во время последних бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок (в конституцию Белоруссии – ред.). Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи, мы слишком дорожим нашим союзничеством с Белоруссией, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", комментируя по просьбе корреспондента домыслы белорусской оппозиции, что Россия "надиктовала" поправки в недавно принятую на референдуме конституцию Белоруссии.Отвечая на вопрос, каким образом внесенные изменения в белорусскую конституцию могли бы быть выгодны Москве, чтобы она их лоббировала, Песков сказал, что "никаким, абсолютно".Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва дорожит партнерством с Белоруссией, которое важно и для Москвы, и для Минска.

https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html

белоруссия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, россия, москва, нато, одкб, дмитрий песков