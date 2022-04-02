https://ria.ru/20220402/plennye-1781460030.html
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных - РИА Новости, 02.04.2022
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных
Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:59
2022-04-02T15:59
2022-04-02T15:59
в мире
россия
украина
красный крест
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779618523_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88c9a24235fcef6724ff31d24f1dfd3a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных, заявили РИА Новости в московском офисе организации."МККК находится в прямом контакте со сторонами конфликта. Женевские конвенции очень четко определяют обязательства, включая обращение с военнопленными. Наш диалог с властями России и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву остается двусторонним и конфиденциальным, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных. Мы хотим еще раз отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом с военнопленными должны обращаться гуманно", - говорится в комментарии организации.Ранее в СВР РФ сообщили, что по их данным, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
https://ria.ru/20220402/plennye-1781417287.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779618523_366:233:1105:787_1920x0_80_0_0_82dd0ee24ac4848c7846dddf8efd2a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, красный крест, ситуация в днр и лнр, донбасс
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных
В МККК рассказали о конфиденциальном диалоге с Россией и Украиной по теме военнопленных