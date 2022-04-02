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В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных - РИА Новости, 02.04.2022
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В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных - РИА Новости, 02.04.2022
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных
Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:59
2022-04-02T15:59
в мире
россия
украина
красный крест
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных, заявили РИА Новости в московском офисе организации."МККК находится в прямом контакте со сторонами конфликта. Женевские конвенции очень четко определяют обязательства, включая обращение с военнопленными. Наш диалог с властями России и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву остается двусторонним и конфиденциальным, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных. Мы хотим еще раз отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом с военнопленными должны обращаться гуманно", - говорится в комментарии организации.Ранее в СВР РФ сообщили, что по их данным, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
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украина
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в мире, россия, украина, красный крест, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:59 02.04.2022
 
В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных

В МККК рассказали о конфиденциальном диалоге с Россией и Украиной по теме военнопленных

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости
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Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных, заявили РИА Новости в московском офисе организации.
"МККК находится в прямом контакте со сторонами конфликта. Женевские конвенции очень четко определяют обязательства, включая обращение с военнопленными. Наш диалог с властями России и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву остается двусторонним и конфиденциальным, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных. Мы хотим еще раз отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом с военнопленными должны обращаться гуманно", - говорится в комментарии организации.
Ранее в СВР РФ сообщили, что по их данным, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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