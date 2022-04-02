https://ria.ru/20220402/plennye-1781460030.html

В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных

В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных - РИА Новости, 02.04.2022

В МККК рассказали о взаимодействии с Москвой и Киевом по теме военнопленных

Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:59

2022-04-02T15:59

2022-04-02T15:59

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ведет конфиденциальный диалог с властями РФ и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных, заявили РИА Новости в московском офисе организации."МККК находится в прямом контакте со сторонами конфликта. Женевские конвенции очень четко определяют обязательства, включая обращение с военнопленными. Наш диалог с властями России и Украины по их обязательствам по международному гуманитарному праву остается двусторонним и конфиденциальным, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных. Мы хотим еще раз отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом с военнопленными должны обращаться гуманно", - говорится в комментарии организации.Ранее в СВР РФ сообщили, что по их данным, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, красный крест, ситуация в днр и лнр, донбасс