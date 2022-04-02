https://ria.ru/20220402/plennye-1781445432.html
Минобороны предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным
Минобороны предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным - РИА Новости, 02.04.2022
Минобороны предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным
Минобороны РФ для размещения сложивших оружие украинских военных предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму, сообщили в субботу журналистам в российском... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:21
2022-04-02T13:21
2022-04-02T13:21
общество
россия
республика крым
татьяна москалькова
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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КРЫМ, 2 апр – РИА Новости. Минобороны РФ для размещения сложивших оружие украинских военных предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму, сообщили в субботу журналистам в российском военном ведомстве."Министерство обороны РФ предоставило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения людей, добровольно сдавшихся в плен. Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая в субботу встретилась с украинскими военными, заявила о намерении совместно с Минобороны РФ продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между РФ и украинской стороной."Я постоянно нахожусь в тесном контакте с Министерством обороны. Мы и дальше совместно продолжим заниматься механизмом российско-украинского обмена пленных", - привели в Минобороны слова омбудсмена.
https://ria.ru/20220402/plennye-1781417287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, татьяна москалькова, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Минобороны предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным
Минобороны предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму сдавшимся украинским военным