https://ria.ru/20220402/plennye-1781442686.html

Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных в Крыму

Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных в Крыму - РИА Новости, 02.04.2022

Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных в Крыму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнослужащих, находящихся в Крыму. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:55

2022-04-02T12:55

2022-04-02T13:49

россия

татьяна москалькова

украина

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КРЫМ, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнослужащих, находящихся в Крыму.По ее словам, они обеспечены всем необходимым. "Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", — отметила она.Украинские военные рассказали омбудсмену, что к ним относятся по-человечески. Так, в месте их временного проживания есть телевизор, места для курения, достаточно света, не холодно, постельное белье меняют регулярно.Омбудсмен отметила, что условия содержания Россией военнослужащих Украины, добровольно сложивших оружие, соответствуют нормам международного права.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/dnr-1781430845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, татьяна москалькова, украина